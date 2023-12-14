Стала известна дата боя Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера
Бывшие чемпионы мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа и американец Деонтей Уайлдер достигли соглашения о поединке, который начал планировать еще в 2019 году.
Бывшие чемпионы мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа и американец Деонтей Уайлдер достигли соглашения о поединке, который начал планировать еще в 2019 году.
Как сообщает ESPN, бой планируется провести в Эр-Рияде 9 марта, но он состоится при условии, что оба боксера успешно и без травм завершат свои поединки с другими соперниками, запланированные на 23 декабря в столице Саудовской Аравии.