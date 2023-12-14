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14:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна дата боя Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера

Бывшие чемпионы мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа и американец Деонтей Уайлдер достигли соглашения о поединке, который начал планировать еще в 2019 году.

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Источник: Reuters

Как сообщает ESPN, бой планируется провести в Эр-Рияде 9 марта, но он состоится при условии, что оба боксера успешно и без травм завершат свои поединки с другими соперниками, запланированные на 23 декабря в столице Саудовской Аравии.

Джошуа встретится со шведом Отто Валлином, а Уайлдер — с новозеландцем Джозефом Паркером.
На счету 34-летнего Джошуа 26 побед и три поражения, в том числе два от украинца Александра Усика.
У 38-летнего Уайлдера 43 победы, а также два поражения и одна ничья в трех боях с Тайсоном Фьюри.
Британцу принадлежали пояса IBF, WBA, WBO и IBO, Уайлдер владел титулом WBC.

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