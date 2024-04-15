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11:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Петр Ян посетил исправительную колонию строго режима

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян посетил колонию строго режима ИК-46 в Невьянске (Свердловская область).

Источник: ГУФСИН Свердловской области

В субботу, 13 апреля, в колонии прошел футбольный турнир между осужденными и командой из Екатеринбурга. Петр Ян выступил перед участниками турнира с напутственной речью.

«Хочется пожелать вам всем терпения, заниматься спортом по возможности, верить в себя. За каждым черным коридором есть свет. Нужно верить, что все наладится», — сказал боец.

На память Петр Ян оставил сотрудникам колонии и осужденным свои автографы.

10 марта на турнире UFC 299 Петр Ян одержал победу единогласным решением судей над китайцем Сонг Ядонгом. Во время подготовки к поединку 31-летний россиянин получил травму колена, из-за которой был вынужден перенести операцию на крестообразной связке и мениске.

Петр Ян уже передвигается без костылей и надеется на возвращение в октагон до конца года. Его следующим соперником должен стать эквадорец Марлон Вера.

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