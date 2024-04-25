10 российских боксеров вышли в полуфинал чемпионата Европы

В завершившихся четвертьфиналах победы одержали Эдмонд Худоян в весовой категории до 48 кг, Дмитрий Двали (до 54 кг), Эдуард Савин (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Габил Мамедов (до 63,5), Тархан Идигов (до 67 кг), Джамбулат Бижамов (до 75 кг), Савелий Садома (до 80 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг).

Шарабутдин Атаев напрямую прошел дальше в весовой категории до 86 кг, так как его соперник Никица Радонич (Хорватия) провалил взвешивание.

Единственное поражение на этой стадии потерпел Василий Егоров в весовой категории до 51 кг, он уступил представителю Венгрии Аттилу Бернарту.

Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде с 18 по 28 апреля. Согласно решению IBA россияне выступают на турнире с национальной символикой.

Международная федерация бокса (IBA) отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.