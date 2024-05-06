Иноуэ защитил титулы абсолютного чемпиона мира по боксу: видео
Японец нокаутировал своего соперника из Мексики.
Японец нокаутировал своего соперника из Мексики.
Абсолютный чемпион мира по боксу во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ защитил титулы в поединке против обязательного претендента по версии Всемирного боксерского совета (WBC) мексиканца Луиса Нери.
Претендент очень активно начал бой и отправил чемпиона в нокдаун уже в первом раунде. Иноуэ сумел подняться на ноги, восстановится и продолжить бой. Уже во втором раунде на ринг упал Нери, но также сумел продолжить поединок. Матч завершился по ходу шестого раунда, когда Иноуэ отправил своего соперника в глубокий нокаут.
Поединок прошел в столице Японии на знаменитой арене «Токио Доум». Именно на этом стадионе в 1990 году Майк Тайсон лишился титула абсолютно чемпиона мира, неожиданно уступив Джеймсу Дугласу.
31-летний Иноуэ до этого выходил на ринг в декабре 2023 года, победив Марлона Тапалеса нокаутом в десятом раунде. Иноуэ одержал 27-ю победу в 27 боях в профессиональном боксе. 29-летний Нери предыдущий бой провел в июле 2023 года, одержав победу над Фроиланом Салударом техническим нокаутом во втором раунде. В его активе 35 побед (27 нокаутом) и два поражения.