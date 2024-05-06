Иноуэ защитил титулы абсолютного чемпиона мира по боксу: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456241340" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ защитил титулы в поединке против обязательного претендента по версии Всемирного боксерского совета (WBC) мексиканца Луиса Нери.

Претендент очень активно начал бой и отправил чемпиона в нокдаун уже в первом раунде. Иноуэ сумел подняться на ноги, восстановится и продолжить бой. Уже во втором раунде на ринг упал Нери, но также сумел продолжить поединок. Матч завершился по ходу шестого раунда, когда Иноуэ отправил своего соперника в глубокий нокаут.

Поединок прошел в столице Японии на знаменитой арене «Токио Доум». Именно на этом стадионе в 1990 году Майк Тайсон лишился титула абсолютно чемпиона мира, неожиданно уступив Джеймсу Дугласу.