Александр Усик раскрыл секрет, как покорить сердце любой женщины

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«Мой отец часто говорил мне: “Послушай, сынок, если ты хочешь понравиться девушке, у тебя должны быть чистые ботинки, хороший ремень, чистые ногти на руках и опрятные волосы. Женщины всегда смотрят на твое поведение. Если хочешь шутить, шути хорошо, а не тупо”. А сейчас у меня хорошая обувь, четыре красивых пояса и ровные ногти на руках», — сказал Усик.

В 2009 году Усик женился на своей школьной подруге Екатерине. Вместе они воспитывают двоих сыновей и двоих дочерей.

В субботу, 18 мая Усик проведет бой против британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Этот бой является самым ожидаемым поединком в мировом боксе последних нескольких лет.

В августе 2023 года Усик провел вторую защиту титула чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, нокаутировав в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа. На счету 37-летнего боксера 21 бой на профессиональном ринге, в которых он одержал 21 победу (14 — нокаутом).

В декабре 2022 года Фьюри провел третью успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBC, техническим нокаутом в десятом раунде победив соотечественника Дерека Чисору. 35-летний британец провел 35 боев, одержав в них 34 победы (24 — нокаутом) при одном ничейном результате.