Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Норвегия
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
США
Словакия
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Ванкувер
Футбол. Зарубежный
19:30
Лечче
Удинезе
Хоккей. НХЛ
01:30
Бостон
Флорида
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Швейцария
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Германия
Швеция
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
Астон Вилла
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
12.05
Бетис
Альмерия
Футбол. Зарубежный
12.05
Клермон Фут
Лион
Футбол. Зарубежный
12.05
Марсель
Лорьян
Футбол. Зарубежный
12.05
Монпелье
Монако
Футбол. Зарубежный
12.05
Нант
Лилль
Футбол. Зарубежный
12.05
ПСЖ
Тулуза
Футбол. Зарубежный
12.05
Ренн
Ланс
Футбол. Зарубежный
12.05
Страсбур
Метц
Футбол. Зарубежный
12.05
Аталанта
Рома
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12.05
Австрия
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12.05
Швеция
Польша
Все события
10:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Александр Усик раскрыл секрет, как покорить сердце любой женщины

Непобежденный украинский боксер Александр Усик рассказал о совете своего отца по поводу отношений с женщинами. Об этом сообщает Sport Mail Boxing.

Источник: Соцсети

«Мой отец часто говорил мне: “Послушай, сынок, если ты хочешь понравиться девушке, у тебя должны быть чистые ботинки, хороший ремень, чистые ногти на руках и опрятные волосы. Женщины всегда смотрят на твое поведение. Если хочешь шутить, шути хорошо, а не тупо”. А сейчас у меня хорошая обувь, четыре красивых пояса и ровные ногти на руках», — сказал Усик.

В 2009 году Усик женился на своей школьной подруге Екатерине. Вместе они воспитывают двоих сыновей и двоих дочерей.

В субботу, 18 мая Усик проведет бой против британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Этот бой является самым ожидаемым поединком в мировом боксе последних нескольких лет.

В августе 2023 года Усик провел вторую защиту титула чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, нокаутировав в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа. На счету 37-летнего боксера 21 бой на профессиональном ринге, в которых он одержал 21 победу (14 — нокаутом).

В декабре 2022 года Фьюри провел третью успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBC, техническим нокаутом в десятом раунде победив соотечественника Дерека Чисору. 35-летний британец провел 35 боев, одержав в них 34 победы (24 — нокаутом) при одном ничейном результате.

Во время загрузки произошла ошибка.
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь