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12:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Усик: мама сказала, что убьет Фьюри, если он снова меня толкнет

Непобежденный украинский боксер Александр Усик в интервью Boxing King Media рассказал о реакции матери на толчок со стороны Тайсона Фьюри.

Источник: AFP 2023

В ноябре 2023 года Усик и Фьюри устроили небольшую потасовку на битве взглядов в Эр-Рияде. Охранникам пришлось разнять боксеров, толкавших друг друга лбами.

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— Моя мама злилась, когда Тайсон меня пихнул. Она сказала: «Почему этот человек тебя толкнул?» Я ответил: «Мама, это просто шоу, пожалуйста, расслабься». И тогда мама сказала: «Передай Фьюри, что если он тебя опять толкнет, то я его убью», — сказал Усик.

В субботу, 18 мая Усик проведет бой против британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Этот бой является самым ожидаемым поединком в мировом боксе последних нескольких лет.

В августе 2023 года Усик провел вторую защиту титула чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, нокаутировав в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа. На счету 36-летнего боксера 21 бой на профессиональном ринге, в которых он одержал 21 победу (14 — нокаутом).

В декабре 2022 года Фьюри провел третью успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBC, техническим нокаутом в десятом раунде победив соотечественника Дерека Чисору. 35-летний британец провел 35 боев, одержав в них 34 победы (24 — нокаутом) при одном ничейном результате.

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