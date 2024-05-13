Усик: мама сказала, что убьет Фьюри, если он снова меня толкнет

В ноябре 2023 года Усик и Фьюри устроили небольшую потасовку на битве взглядов в Эр-Рияде. Охранникам пришлось разнять боксеров, толкавших друг друга лбами.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=fcf52f7825186239&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241391" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Моя мама злилась, когда Тайсон меня пихнул. Она сказала: «Почему этот человек тебя толкнул?» Я ответил: «Мама, это просто шоу, пожалуйста, расслабься». И тогда мама сказала: «Передай Фьюри, что если он тебя опять толкнет, то я его убью», — сказал Усик.

В субботу, 18 мая Усик проведет бой против британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Этот бой является самым ожидаемым поединком в мировом боксе последних нескольких лет.

В августе 2023 года Усик провел вторую защиту титула чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, нокаутировав в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа. На счету 36-летнего боксера 21 бой на профессиональном ринге, в которых он одержал 21 победу (14 — нокаутом).