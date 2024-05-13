Стало известно, сколько Фьюри и Усик заработают за бой друг с другом

18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде украинский боксер Александр Усик проведет бой против британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Этот бой является самым ожидаемым поединком в мировом боксе последних нескольких лет. Последний раз абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе становился британец Леннокс Льюис в 1999 году.

По данным разных источников, британский боксер Тайсон Фьюри получит гонорар в размере 100 миллионов долларов. Украинец заработает примерно 80−90 миллионов долларов.

В августе 2023 года 37-летний Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, нокаутировав в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа. На счету украинца 21 бой на профессиональном ринге, в которых он одержал 21 победу (14 — нокаутом).