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12:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, сколько Фьюри и Усик заработают за бой друг с другом

Боксерский поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Источник: Чемпионат.com

18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде украинский боксер Александр Усик проведет бой против британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Этот бой является самым ожидаемым поединком в мировом боксе последних нескольких лет. Последний раз абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе становился британец Леннокс Льюис в 1999 году.

По данным разных источников, британский боксер Тайсон Фьюри получит гонорар в размере 100 миллионов долларов. Украинец заработает примерно 80−90 миллионов долларов.

В августе 2023 года 37-летний Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, нокаутировав в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа. На счету украинца 21 бой на профессиональном ринге, в которых он одержал 21 победу (14 — нокаутом).

35-летний Тайсон Фьюри является действующим чемпионом мира по версии WBC. В своем последнем бою в октябре 2023 года британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну. Всего на его счету в профессиональном боксе 34 победы (24 — досрочные), одна ничья и ни одного поражения.

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