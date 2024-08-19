Джейк Пол рассказал, сколько он заработает за бой с Майком Тайсоном

«Я здесь, чтобы заработать 40 млн долларов и нокаутировать легенду. Мне наплевать на все остальное. Он тот, кто хотел, чтобы это был официальный бой, и он действительно получит нокаут», — сказал Пол.
Накануне 27-летний Пол и 58-летний Тайсон провели в Нью-Йорке битву взглядов, в ходе которой Тайсон несколько раз толкнул Пола.
Майк Тайсон и Джейк Пол подерутся 15 ноября на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас). Изначально поединок был запланирован на 20 июля, однако был перенесен из-за неудовлетворительного состояния здоровья Тайсона.
Бой Тайсона и Пола будет носить статус профессионального и пойдет в зачет обоих боксеров. Для Тайсона это будет первый профессиональный поединок с 2005 года. На его счету 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях и двух несостоявшихся боях. На счету Пола 11 поединков, в которых он одержал 10 побед (7 — нокаутом) при одном поражении.