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Российский боксер нокаутировал азербайджанца первым же ударом

Российский боксер Марк Урванов одержал сверхбыструю победу над азербайджанцем Сеймуром Исаевым.

На турнире RCC в Челябинске Марк Урванов первым же ударом отправил в нокаут азербайджанца Сеймура Исаева.

Урванов точно ударил по корпусу уже на четвертой секунде. Исаев не смог продолжить бой, так и не оправившись после пропущенного удара.

В общей сложности на счету 28-летнего Урванова 24 победы за время профессиональной карьеры. 11 побед были добыты нокаутом. Кроме того, в его активе три поражения и две ничьих.

Исаев потерпел первое поражения на профессиональном уровне. Также в его активе 12 побед (10 раз спортсмен побеждал нокаутом).