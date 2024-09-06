Российский боксер нокаутировал азербайджанца первым же ударом

На турнире RCC в Челябинске Марк Урванов первым же ударом отправил в нокаут азербайджанца Сеймура Исаева.
Урванов точно ударил по корпусу уже на четвертой секунде. Исаев не смог продолжить бой, так и не оправившись после пропущенного удара.
В общей сложности на счету 28-летнего Урванова 24 победы за время профессиональной карьеры. 11 побед были добыты нокаутом. Кроме того, в его активе три поражения и две ничьих.
Исаев потерпел первое поражения на профессиональном уровне. Также в его активе 12 побед (10 раз спортсмен побеждал нокаутом).