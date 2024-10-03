Стали известны гонорары Бивола и Бетербиева за титульный бой

По информации американского промоутера Боба Арума, боксеры получат гарантированный гонорар, который составит 20 млн долларов. В эту сумму войдут спонсорские отчисления, процент от продажи телетрансляций и выручка за билеты на бой. Все деньги будут распределены между боксерами поровну.
Для Бивола и Бетербиева эти гонорары станут самыми большими в карьере. Ранее рекордный гонорар Бивола составлял 5 млн долларов за поединок против мексиканца Сауля Альвареса в мае 2022 года. Самым прибыльным поединком для Бетербиева стал его последний бой против британца Каллума Смита, который прошел в январе этого года и принес ему 2,1 млн долларов.
Титульный поединок непобежденных российских боксеров состоится 12 октября в Эр-Рияде. На кону будут стоять пояса WBA Super, IBO, IBF, WBC и WBO.
На счету 33-летнего Бивола 23 победы в 23 поединках, 12 из которых были одержаны нокаутом. В активе 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 поединках. Все свои победы уроженец Дагестана одержал нокаутом.