Трентон
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны гонорары Бивола и Бетербиева за титульный бой

Российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев заработают по 10 млн долларов за предстоящий титульный бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Об этом сообщает Boxing Kingdom.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Matchroom Boxing

По информации американского промоутера Боба Арума, боксеры получат гарантированный гонорар, который составит 20 млн долларов. В эту сумму войдут спонсорские отчисления, процент от продажи телетрансляций и выручка за билеты на бой. Все деньги будут распределены между боксерами поровну.

Для Бивола и Бетербиева эти гонорары станут самыми большими в карьере. Ранее рекордный гонорар Бивола составлял 5 млн долларов за поединок против мексиканца Сауля Альвареса в мае 2022 года. Самым прибыльным поединком для Бетербиева стал его последний бой против британца Каллума Смита, который прошел в январе этого года и принес ему 2,1 млн долларов.

Титульный поединок непобежденных российских боксеров состоится 12 октября в Эр-Рияде. На кону будут стоять пояса WBA Super, IBO, IBF, WBC и WBO.

На счету 33-летнего Бивола 23 победы в 23 поединках, 12 из которых были одержаны нокаутом. В активе 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 поединках. Все свои победы уроженец Дагестана одержал нокаутом.