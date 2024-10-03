Стали известны гонорары Бивола и Бетербиева за титульный бой

Для Бивола и Бетербиева эти гонорары станут самыми большими в карьере. Ранее рекордный гонорар Бивола составлял 5 млн долларов за поединок против мексиканца Сауля Альвареса в мае 2022 года. Самым прибыльным поединком для Бетербиева стал его последний бой против британца Каллума Смита, который прошел в январе этого года и принес ему 2,1 млн долларов.