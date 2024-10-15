Бывшая жена Бивола требует от боксера 200 млн рублей и квартиры

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«Купи детям по квартире в центре Питера. Открой им счета со 100 млн рублей для каждого моего сына. И я замолкну навеки. Если нет, то титулы — это только начало», — написала Бивол.
В июне 2023 года Екатерина сообщила, что рассталась с Дмитрием после 16 лет брака, в котором родились сыновья Мирон и Никон.
На минувшей неделе Бивол потерпел первое поражение на профессиональном ринге, решением судей уступив Артуру Бетербиеву в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. За этот бой 33-летний боксер получил около 10 млн долларов в качестве гарантированного гонорара.