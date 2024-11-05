Константин Цзю заявил, что ситуацию с Хелиф нужно было пресекать

На Олимпийских играх в Париже 25-летняя Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 кг, победив в финале действующую чемпионку мира, китаянку Ян Лю (5:0).
Накануне французский журналист Джаффар Айт Аудиа предоставил общественности медицинский отчет, в котором говорится о биологических особенностях спортсменки. В документе отмечается, что Хелиф имеет мужской набор XY-хромосом, тестикулы, семенники и микропенис. Результаты МРТ показали отсутствие у спортсменки матки и яичников. Кроме того, уровень тестестерона в крови Хелиф почти в пять раз превышает норму, установленную для женщин.
«Так ведь и другие спортсмены могут использовать ситуацию с Хелиф как пример. Это нужно было пресекать в самом начале. Но Международный олимпийский комитет этого не сделал. Но правда должна восторжествовать», — приводит ТАСС слова Константина Цзю.
В 2023 году IBA отстранила Хелиф во время чемпионата мира в Индии из‑за несоответствия критериям допуска. Эксперты поднимают вопрос о целесообразности допуска к женским соревнованиям людей с особенностями полового развития — выступление Хелиф на Играх в Париже вызвало широкий общественный резонанс.