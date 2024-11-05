Константин Цзю заявил, что ситуацию с Хелиф нужно было пресекать

Накануне французский журналист Джаффар Айт Аудиа предоставил общественности медицинский отчет, в котором говорится о биологических особенностях спортсменки. В документе отмечается, что Хелиф имеет мужской набор XY-хромосом, тестикулы, семенники и микропенис. Результаты МРТ показали отсутствие у спортсменки матки и яичников. Кроме того, уровень тестестерона в крови Хелиф почти в пять раз превышает норму, установленную для женщин.