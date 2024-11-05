Макгрегор поделился мнением о реванше между Усиком и Фьюри

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе ирландец Конор Макгрегор высказался насчет реванша между Усиком и Фьюри.
«Конечно, не хочется проигрывать, особенно таким бойцам, как Александр Усик. Тем не менее первый бой был близким. Думаю, что у Фьюри было несколько хороших моментов в том поединке. Тайсон — тот парень, который может многое изменить в своём стиле. Если вы посмотрите на его трилогию с Деонтеем Уайлдером, то увидите, что он совершенствовался от боя к бою. Ожидаю, что Тайсон Фьюри будет гораздо более сосредоточенным и тактичным. Разница в размерах между ним и Александром существенна, но Усик — опытный боксер. Это будет тяжелый бой», — приводит слова Макгрегора портал Bloody Elbow.
В мае Александр Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей и нанес британцу первое поражение в профессиональной карьере. 37-летний украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, но уже спустя месяц лишился этого статуса, отказавшись от защиты чемпионского пояса IBF.
Макгрегор провел последний на данный момент бой против Дастина Порье в июле 2021 года на турнире UFC 264. В этом поединке Конор потерпел поражение техническим нокаутом в результате перелома ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений.