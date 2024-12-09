Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конор Макгрегор может провести бой в России

Экс-чемпион мира, филиппинец Мэнни Пакьяо и звёздный экс-чемпион UFC в двух весах 36-летний ирландец Конор Макгрегор могут провести бой летом 2025 года, который состоится в России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Об этом сообщает Mash.

В настоящий момент уже ведутся переговоры с обеими сторонами по поводу организации этого боя, который, скорее всего, будет носить статус выставочного. Если этот бой состоится, то он пройдет в рамках турниров «Ночь чемпионов IBA».

Напомним, оба спортсмена не проводили официальные бои с 2021 года. Макгрегор в последнем поединке против Дастина Порье потерпел поражение техническим нокаутом в июле 2021-го. Тогда Конор был с переломом ноги, из-за чего не смог продолжить бой после первого раунда.

Пакьяо последний профессиональный поединок проводил в августе 2021 года и потерпел там поражение единогласным решением судей от кубинца Йордениса Угаса.