Конор Макгрегор может провести бой в России

Об этом сообщает Mash.
В настоящий момент уже ведутся переговоры с обеими сторонами по поводу организации этого боя, который, скорее всего, будет носить статус выставочного. Если этот бой состоится, то он пройдет в рамках турниров «Ночь чемпионов IBA».
Напомним, оба спортсмена не проводили официальные бои с 2021 года. Макгрегор в последнем поединке против Дастина Порье потерпел поражение техническим нокаутом в июле 2021-го. Тогда Конор был с переломом ноги, из-за чего не смог продолжить бой после первого раунда.
Пакьяо последний профессиональный поединок проводил в августе 2021 года и потерпел там поражение единогласным решением судей от кубинца Йордениса Угаса.