Японский боксер Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира

«Во-первых, хочу поблагодарить своего соперника за то, что он согласился выйти на этот бой на коротком уведомлении. Это заслуживает уважения. Я почти уверен, что 2025 год станет для меня самым большим годом в карьере. В этом году я поеду за границу. Весной я буду в Лас-Вегасе, чтобы показать вам отличный бой. В этом году я буду драться в Лас-Вегасе и Саудовской Аравии», — приводит слова Иноуэ Boxing Scene.