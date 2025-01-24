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Японский боксер Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира

Действующий абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ провел успешную защиту титула.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Наоя Иноуэ нокаутировал Е Джун Кима из Южной Кореи. 31-летний боксер в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира.

В четвертом раунде Иноуэ отправил своего соперника на настил комбинацией ударов в голову. Ким не смог продолжить поединок до счета «10», и была объявлена победа чистым нокаутом в пользу Иноуэ.

«Во-первых, хочу поблагодарить своего соперника за то, что он согласился выйти на этот бой на коротком уведомлении. Это заслуживает уважения. Я почти уверен, что 2025 год станет для меня самым большим годом в карьере. В этом году я поеду за границу. Весной я буду в Лас-Вегасе, чтобы показать вам отличный бой. В этом году я буду драться в Лас-Вегасе и Саудовской Аравии», — приводит слова Иноуэ Boxing Scene.

Японец выиграл все 29 поединков на профессиональном ринге, 26 из них — нокаутом.