Боксера Усика назвали «предателем православной церкви»

Александр Усик в августе прошлого года раскритиковал Русскую православную церковь, заявив, что в РПЦ «нет бога».
«Я не люблю предателей своих идей. Ведь сначала Усик говорил, что чуть ли не самый православный человек во всем мире. И на все бои выходил с крестом, а когда власть на Украине борется с православной церковью, то где же Усик? Что же он ее не защищает, выйди и скажи в защиту православия. Вот и весь “герой”. Быть хорошим боксером не значит быть храбрым человеком. Это разные вещи, хотя они часто бывают соединены в одном человеке. Но только не в Усике», — заявил Чеботарев в интервью РИА Новости.
Авторитетный американский журнал The Ring признал Александра Усика лучшим боксером 2024 года. В 2024 году спортсмен провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Усик взял верх раздельным решением судей, став абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В декабре прошел реванш, в котором украинец защитил титулы, победив единогласным решением судей. В активе Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения.
Артем Чеботарев отслужил по контракту в зоне специальной военной операции (СВО).