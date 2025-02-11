Боксера Усика назвали «предателем православной церкви»

«Я не люблю предателей своих идей. Ведь сначала Усик говорил, что чуть ли не самый православный человек во всем мире. И на все бои выходил с крестом, а когда власть на Украине борется с православной церковью, то где же Усик? Что же он ее не защищает, выйди и скажи в защиту православия. Вот и весь “герой”. Быть хорошим боксером не значит быть храбрым человеком. Это разные вещи, хотя они часто бывают соединены в одном человеке. Но только не в Усике», — заявил Чеботарев в интервью РИА Новости.