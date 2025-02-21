Бетербиев и Бивол провели битву взглядов перед реваншем: видео

Российские боксеры встретятся в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в Саудовской Аравии в субботу, 22 февраля.
В октябре 2024 года Бивол проиграл Бетербиеву раздельным решением судей — 114−114, 115−113, 116−112. Для Дмитрия это поражение стало первым в профессиональной карьере. За этот поединок боксеры заработали по $10 млн в качестве гонорара.
40-летний Бетербиев одержал 21 победу (20 — нокаутом) на профессиональном ринге. Примечательно, что бой с Биволом стал для Артура первым, который он не завершил досрочно. Таким образом, Бетербиев стал обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring.
Дмитрий Бивол в бою с Бетербиевым потерпел первое поражение в профессиональной карьере. На счету 34-летнего россиянина 23 победы (13 — нокаутом) в 24 поединках.