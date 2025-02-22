Бой-реванш Бивол — Бетербиев: кто победит в этот раз?

Давно уже в мире бокса в полутяжелом весе не было чемпиона со всеми поясами. И вот в октябре 2024-го Артур Бертербиев победил решением судей Дмитрия Бивола и добавил к своим трем чемпионским поясам еще два. Этот результат вызвал споры среди болельщиков и специалистов, но основания для такого решения у арбитров все же были. Интересно, что перед тем поединком небольшим фаворитом считался Бивол.
Бивол моложе, подвижнее и техничнее, но досрочное завершение боя — не его конек. А вот Бетербиев — классический панчер со статистикой нокаутов 95% (21 бой и 20 нокаутов), который отлично держит удар. Именно эти качества и заставили Дмитрия проявлять излишнюю осторожность в первом поединке.
С другой стороны, вероятность того, что в ответном бою Бивол сделает ставку на радикальные атакующие действия и пойдет на соперника с открытым забралом, невелика. Дмитрий понимает, что цена ошибки в поединке с таким суровым нокаутером, как Бетербиев, будет слишком высокой.
На что ставить
Букмекеры сходятся во мнении, что шансы боксеров практически равны, но все же у Бетербиева они чуточку «равнее»: если на победу Бивола БК Winline предлагает коэффициент 2.04, то на победу Бетербиева — 1.97.
Возможно, здесь сыграло свою роль все то же спорное решение судей в первом поединке, и многие считают, что при равной борьбе победу по итогам 12 раундов все равно отдадут российско-канадскому боксеру. А возможно, дело в его феноменальной статистике нокаутов.
Кстати, о нокаутах: вероятность такого исхода букмекеры расценивают как невысокую — коэффициент на досрочное завершение поединка в БК Winline составляет 2.75, а вот на то, что соперники пройдут все 12 раундов — всего 1.45.
Не будем, однако, забывать, что Бетербиев не привык проходить в поединках всю дистанцию, поэтому нельзя исключать, что он все же попытается подгадать момент и завершить бой досрочно. Дополнительной мотивацией для Артура может послужить и тот факт, что досрочное завершение боя снимет все вопросы относительно правомерности его победы в первом поединке.
Получится ли бой зрелищным? Не факт. Отчаянной рубки и размена ударами мы вряд ли дождемся. Но то, что этот поединок будет держать зрителей в напряжении, сомневаться не приходится.
Напомним, что поединок пройдет в ночь с 22 на 23 февраля примерно в 01.30 по московскому времени. Посмотреть его в прямом эфире можно будет на сайте и в приложении БК Winline после регистрации.
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