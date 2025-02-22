Бой-реванш Бивол — Бетербиев: кто победит в этот раз?

Давно уже в мире бокса в полутяжелом весе не было чемпиона со всеми поясами. И вот в октябре 2024-го Артур Бертербиев победил решением судей Дмитрия Бивола и добавил к своим трем чемпионским поясам еще два. Этот результат вызвал споры среди болельщиков и специалистов, но основания для такого решения у арбитров все же были. Интересно, что перед тем поединком небольшим фаворитом считался Бивол.