Бивол назвал возможных соперников после победы над Бетербиевым

«Да, я мог бы подняться в крузервейт. Также могу спуститься во второй средний вес. Хотя теперь я немного больше, поэтому не хочу сильно давить на свое тело. Не знаю, что сейчас происходит в суперсреднем весе. Все пояса у Канело? Это тоже вариант. Я хочу драться за пояса, это мое главное желание. Хочу драться за наследие. Важно, чтобы была польза от боя. Речь не о деньгах, а о том, чтобы меня запомнили в истории бокса.



Да, у меня уже есть заслуги. Но они могут быть забыты к концу года. В боксе нужно поддерживать активность. Чем дольше, тем лучше. Бой за титулы Канело? Звучит отлично. Помимо Канело, Артура Бетербиева и Давида Бенавидеса, я бы еще упомянул Каллума Смита. Он сказал, что тоже претендует на пояса. Турки Аль эш-Шейх спрашивал меня о потенциальном поединке в крузервейте. Такой вариант тоже есть. Но сегодня я вообще не хочу думать о боксе. Дело в том, что я не строил планы до реванша с Бетербиевым. Жил только этим боем. Нужно отдохнуть и со всеми поговорить. Посмотреть, что хотят люди», — сказал Бивол.