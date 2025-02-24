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Бивол назвал возможных соперников после победы над Бетербиевым

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing News поделился планами после победы над Артуром Бетербиевым.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Richard Pelham/Getty Images

«Да, я мог бы подняться в крузервейт. Также могу спуститься во второй средний вес. Хотя теперь я немного больше, поэтому не хочу сильно давить на свое тело. Не знаю, что сейчас происходит в суперсреднем весе. Все пояса у Канело? Это тоже вариант. Я хочу драться за пояса, это мое главное желание. Хочу драться за наследие. Важно, чтобы была польза от боя. Речь не о деньгах, а о том, чтобы меня запомнили в истории бокса.

Да, у меня уже есть заслуги. Но они могут быть забыты к концу года. В боксе нужно поддерживать активность. Чем дольше, тем лучше. Бой за титулы Канело? Звучит отлично. Помимо Канело, Артура Бетербиева и Давида Бенавидеса, я бы еще упомянул Каллума Смита. Он сказал, что тоже претендует на пояса. Турки Аль эш-Шейх спрашивал меня о потенциальном поединке в крузервейте. Такой вариант тоже есть. Но сегодня я вообще не хочу думать о боксе. Дело в том, что я не строил планы до реванша с Бетербиевым. Жил только этим боем. Нужно отдохнуть и со всеми поговорить. Посмотреть, что хотят люди», — сказал Бивол.

При этом в команде Бивола заявили, что для боксера приоритетной целью является третий поединок против Бетербиева.

«Третий бой — приоритет. Это важно и для человеческих отношений и для уважения, поскольку Артур согласился на реванш. Было бы правильным согласиться на третий бой», — сообщили в команде боксера.

Ожидается, что следующий поединок с участием Бивола состоится не ранее октября 2025 года.

Бетербиев и Бивол обменялись победами в поединках за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг). В первом бою, который прошел в октябре 2024 года, Бетербиев победил раздельным решением судей — 114−114, 115−113, 116−112. В реванше победа досталась Биволу — 114−114, 116−112, 115−113. За два поединка российские боксеры заработали не менее 30 млн долларов каждый.

В мае 2022 года Бивол единогласным решением судей победил мексиканца Сауля «Канело» Альвареса — 115−113, 115−113, 115−113. Россиянин лишил Канело титула абсолютного чемпиона мира, а также нанес ему второе поражение в карьере.