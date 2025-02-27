Бивол поднялся на четвертое место в рейтинге лучших боксеров мира

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол после победы во втором бою над соотечественником Артуром Бетербиевым поднялся на четвертое место в рейтинге. Бетербиев потерял одну позицию, став пятым.
Первое место в рейтинге занимает чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик, который в 2024 году одержал две победы над британцем Тайсоном Фьюри. На втором месте располагается действующий абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ из Японии. Третью строчку занимает бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд.
Рейтинг лучших боксеров по версии The Ring:
Александр Усик (Украина);
Наоя Иноуэ (Япония);
Теренс Кроуфорд (США);
Дмитрий Бивол (Россия);
Артур Бетербиев (Россия);
Джесси Родригес (США);
Сауль Альварес (Мексика);
Джервонта Дэвис (США);
Хунто Накатани (Япония);
Девин Хейни (США).
Напомним, Бетербиев и Бивол обменялись победами в поединках за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг). В первом бою, который прошел в октябре 2024 года, Бетербиев победил раздельным решением судей — 114−114, 115−113, 116−112. В реванше победа досталась Биволу — 114−114, 116−112, 115−113. За два поединка российские боксеры заработали не менее $30 млн каждый.
Ожидается, что следующий поединок с участием Дмитрия Бивола состоится не ранее октября 2025 года. При этом в команде боксера заявили, что для него приоритетной целью является третий поединок против Бетербиева.