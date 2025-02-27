Бивол поднялся на четвертое место в рейтинге лучших боксеров мира

Напомним, Бетербиев и Бивол обменялись победами в поединках за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг). В первом бою, который прошел в октябре 2024 года, Бетербиев победил раздельным решением судей — 114−114, 115−113, 116−112. В реванше победа досталась Биволу — 114−114, 116−112, 115−113. За два поединка российские боксеры заработали не менее $30 млн каждый.