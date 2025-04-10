Алексей Егоров: WBC некрасиво повел себя по отношению к Биволу

«Есть договоренности о третьем поединке. Артур пошел навстречу после первого поединка, так и сейчас Дима идет навстречу. Это справедливое и правильное решение. А вот давить на абсолютного чемпиона — некрасиво. Могли бы все это организовывать после завершения трилогии. При этом Бенавидес тоже только отбоксировал в феврале. Очень странная ситуация, она мне непонятна. Дима сделал все правильно, я полностью поддерживаю его в своем решении», — добавил Егоров,