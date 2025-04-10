Алексей Егоров: WBC некрасиво повел себя по отношению к Биволу

8 апреля глава WBC Маурисио Сулейман заявил, что Дмитрий Бивол отказался от титула WBC в полутяжелом весе. Теперь этим поясом владеет американец Дэвид Бенавидес, который был в статусе обязательного претендента и ожидал боя с Биволом. Ранее в команде россиянина неоднократно заявляли, что для них в приоритете бой с Артуром Бетербиевым.
«Считаю это правильным решением. WBC надавил на Диму. Бой не успел пройти, а они начали давить, устроили торги. Повторюсь, Дима сделал правильно, что отказался от титула. Такое давление было излишним, причем это давление на абсолютного чемпиона мира. Для меня непонятно это давление со стороны WBC», — сказал Егоров «Матч ТВ».
«Есть договоренности о третьем поединке. Артур пошел навстречу после первого поединка, так и сейчас Дима идет навстречу. Это справедливое и правильное решение. А вот давить на абсолютного чемпиона — некрасиво. Могли бы все это организовывать после завершения трилогии. При этом Бенавидес тоже только отбоксировал в феврале. Очень странная ситуация, она мне непонятна. Дима сделал все правильно, я полностью поддерживаю его в своем решении», — добавил Егоров,
Дмитрий Бивол 22 февраля в Эр‑Рияде решением судей победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В октябре прошлого года Бетербиев также раздельным решением судей оказался сильнее Бивола, став абсолютным чемпионом мира. На счету 34‑летнего Бивола 24 победы и одно поражение. У российского боксера остаются чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.