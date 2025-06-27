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Усик заработает 10 миллиардов рублей за реванш против Дюбуа

Непобежденный украинский боксер Александр Усик получит астрономический гонорар за титульный реванш против британца Дэниела Дюбуа, сообщают украинские СМИ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

19 июля Усик и Дюбуа сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Лондоне. Общий гонорарный фонд боя составит около 203 миллионов долларов. Усик заработает 132 миллиона долларов (около 10 миллиардов рублей), а Дюбуа — порядка 71 миллиона долларов.

В 2023 году Александр Усик нокаутировал Дэниела Дюбуа в девятом раунде.

«Думаю, карьера Усика на исходе. Он потратил много сил ради побед над Фьюри, поэтому в бою со мной он будет выглядеть старым», — на этой неделе заявил Дюбуа.

38-летний украинец является обладателем титулов WBO, WBA и WBC в супертяжелом весе. За профессиональную карьеру он не проиграл ни одного боя из 23. 27-летний британец владеет поясом IBF. На его счету 22 победы и 2 поражения.

Авторитетный американский журнал The Ring признал Усика лучшим боксером 2024 года. В 2024 году украинец провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Усик взял верх раздельным решением судей, став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, однако уже через месяц потерял этот статус, отказавшись от защиты титула по версии IBF. В декабре прошел реванш, в котором украинец защитил титулы, победив единогласным решением судей.