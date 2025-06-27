Усик заработает 10 миллиардов рублей за реванш против Дюбуа

19 июля Усик и Дюбуа сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Лондоне. Общий гонорарный фонд боя составит около 203 миллионов долларов. Усик заработает 132 миллиона долларов (около 10 миллиардов рублей), а Дюбуа — порядка 71 миллиона долларов.
В 2023 году Александр Усик нокаутировал Дэниела Дюбуа в девятом раунде.
«Думаю, карьера Усика на исходе. Он потратил много сил ради побед над Фьюри, поэтому в бою со мной он будет выглядеть старым», — на этой неделе заявил Дюбуа.
38-летний украинец является обладателем титулов WBO, WBA и WBC в супертяжелом весе. За профессиональную карьеру он не проиграл ни одного боя из 23. 27-летний британец владеет поясом IBF. На его счету 22 победы и 2 поражения.
Авторитетный американский журнал The Ring признал Усика лучшим боксером 2024 года. В 2024 году украинец провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Усик взял верх раздельным решением судей, став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, однако уже через месяц потерял этот статус, отказавшись от защиты титула по версии IBF. В декабре прошел реванш, в котором украинец защитил титулы, победив единогласным решением судей.