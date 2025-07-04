Титулованного мексиканского боксера депортируют из США

39-летний мексиканец накануне был арестован в престижном районе Лос-Анджелеса недалеко от Голливуда. Его задержали за просроченную туристическую визу, по которой он въехал в США в августе 2023 года, и срок действия которой истек в феврале 2024 года. Несмотря на это, он продолжал нелегально проживать в стране.