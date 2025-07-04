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Титулованного мексиканского боксера депортируют из США

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе Хулио Сесар Чавес-младший задержан иммиграционными властями США. Об этом сообщает Associated Press.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

39-летний мексиканец накануне был арестован в престижном районе Лос-Анджелеса недалеко от Голливуда. Его задержали за просроченную туристическую визу, по которой он въехал в США в августе 2023 года, и срок действия которой истек в феврале 2024 года. Несмотря на это, он продолжал нелегально проживать в стране.

В Мексике с марта 2023 года действует ордер на арест Чавеса по подозрению в участии в организованной преступности. Его подозревают в связях с печально известным картелем Синалоа. Ожидается, что сегодня начнется процедура ускоренной экстрадиции именитого боксера на родину.

Примечательно, что Чавес-младший должен был быть арестован 27 июня — за день до боя с американским блогером Джейком Полом в Анахайме. Мексиканец проиграл этот поединок единогласным решением судей — это был его первый поединок с лета 2021 года.

Ранее Чавес несколько раз попадал в американский суд из-за нарушения закона. В январе 2012 года его приговорили к 13 дням тюрьмы за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а в начале прошлого года он был признан виновным в незаконном хранении штурмового оружия.

Чавес является сыном Хулио Сесара Чавеса — бывшего чемпиона мира в полулегком весе (до 63,5 кг) по версиям WBC, WBA и IBF. С 2011 по 2012 год Чавес-младший владел чемпионским поясом WBC в среднем весе (до 72,6 кг). Всего на его счету 63 поединка, в которых он одержал 54 победы (34 — нокаутом) при семи поражениях и одном ничейном результате.