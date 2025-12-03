Боксера Теренса Кроуфорда лишили звания абсолютного чемпиона

Как сообщает пресс-служба организации, 38-летнего непобежденного американца Теренса Кроуфорда лишили титула WBC во втором среднем весе.
Причиной данного решения называется то, что Теренс не заплатил комиссионные взносы, которые должны вносить все чемпионы по линии WBC, в размере 300 тысяч долларов за бой с Саулем Альваресом, который прошел в сентябре 2025 года.
Пояс WBC во втором среднем весе разыграют между собой британец Хамза Шираз и француз Кристиан Мбилли.
Теренс Кроуфорд обошел Александра Усика в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории от ESPN. Случилось это благодаря победе Теренса над Саулем Альваресом.
Теперь Кроуфорд владеет титулами WBA Super, IBF, WBO и The Ring. На счету Теренса 42 победы, из которых 31 была одержана нокаутом. Боксер не потерпел ни одного поражения за свою профессиональную карьеру.