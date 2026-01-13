Ричмонд
День в истории: 13 января 1983 года медики предложили запретить бокс

После того как у легендарного боксера Мухаммеда Али развился синдром Паркинсона, вызванный травмами головы, австралийские медики начали призывать к запрету профессионального бокса. Это случилось в 1980-х, когда состояние Али ухудшилось, и врачи стали осознавать всю опасность бокса для здоровья.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

Впервые официально врачи выразили опасения за здоровье боксеров после завершения профессиональной карьеры в январе 1983 года.

Доктор Джеймс Кэй, один из ведущих нейрохирургов Австралии, заявил, что Али был ярким примером разрушительного воздействия частых ударов по голове. Он подчеркивал, что боксерская травма мозга может привести к долговременным неврологическим расстройствам, таким как амнезия, нарушение координации и, как в случае с Али, Паркинсон. Медики в Австралии стали настоятельно рекомендовать пересмотреть безопасность профессиональных видов спорта и рассмотреть возможность запрета бокса, который становился всё более опасным для здоровья атлетов.

Это событие вызвало в мире широкий резонанс и обсуждения, однако бокс не запрещен по сей день. Поскольку это один из самых популярных видов спорта, имеющий большую культуру и историю, мировые ассоциации приняли альтернативное решение. Они бросили все силы на на то, чтобы улучшить безопасность спортсменов и медицинское обеспечение боев.

