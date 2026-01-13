День в истории: 13 января 1983 года медики предложили запретить бокс

Доктор Джеймс Кэй, один из ведущих нейрохирургов Австралии, заявил, что Али был ярким примером разрушительного воздействия частых ударов по голове. Он подчеркивал, что боксерская травма мозга может привести к долговременным неврологическим расстройствам, таким как амнезия, нарушение координации и, как в случае с Али, Паркинсон. Медики в Австралии стали настоятельно рекомендовать пересмотреть безопасность профессиональных видов спорта и рассмотреть возможность запрета бокса, который становился всё более опасным для здоровья атлетов.