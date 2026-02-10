Уордли и Дюбуа в мае проведут бой за пояс WBO

По информации инсайдера Ариэль Хельвани, бой состоится 9 мая. На кону будет стоять пояс чемпиона в тяжелом весе по версии WBO.
Бой пройдет в Великобритании, но место провеления пока неизвестно. Дэниел Дюбуа не провел еще ни одного боя после поражения от Александра Усика летом 2025 года. Фабио Уордли нокаутировал Джозефа Паркера в прошлом октябре.
Экс-тренер Дюбуа Шейн Макгуиган отметил в интервью Seconds Out, что Дэниел многому научился в боях с Усиком.
«Он учился и на победах, и на поражениях. Многие бойцы взрослеют, набираются опыта чуть позже. Бывает, что молодой боец проводит огромное количество поединков, но практически ничему не учится. Но это не история Дюбуа. Тот опыт, который он получил в боях с Миллером и Лереной, очень важен. Не забываем в том числе и о схватке с Джошуа. То есть парень уже хорошо знает, как выглядит большой бокс», — сказал Шейн.
Майкл Офо, являющийся менеджером Фабио Уордли, также выступил за организацию данного поединка.
«Что касается Даниэля Дюбуа, очевидно, что Фабио был бы очень рад этому бою. Нет ничего лучше, чем чисто британское противостояние за титул чемпиона мира в тяжёлом весе!» — приводит слова Офо портал ESPN.