Уордли и Дюбуа в мае проведут бой за пояс WBO

«Он учился и на победах, и на поражениях. Многие бойцы взрослеют, набираются опыта чуть позже. Бывает, что молодой боец проводит огромное количество поединков, но практически ничему не учится. Но это не история Дюбуа. Тот опыт, который он получил в боях с Миллером и Лереной, очень важен. Не забываем в том числе и о схватке с Джошуа. То есть парень уже хорошо знает, как выглядит большой бокс», — сказал Шейн.