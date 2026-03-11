Ричмонд
Казахстанского боксера лишили пояса IBF из-за мельдония

Жанибека Алимханулы, у которого ранее нашли мельдоний в допинг-пробе, лишили титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Международная боксерская федерация (IBF) лишила чемпионского пояса казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, который провалил допинг-тест. Об этом сообщил президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков.

В организме спортсмена был обнаружен мельдоний, он отстранен от боев до 2 декабря этого года. По правилам организации, он должен был провести защиту титула в среднем весе не позднее 4 июля.

«В связи со сложившимися обстоятельствами, советом директоров IBF принято решение об объявлении титула вакантным», — завил Ерденбеков. Он добавил, что боксер подаст апелляцию.

32-летний Алимханулы является обладателем чемпионского пояса Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе, на его счету 17 побед, из которых 12 одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Ранее в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, 7 декабря прошлого года боксер снялся с поединка с кубинцем Эрисланди Ларой.