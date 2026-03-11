Казахстанского боксера лишили пояса IBF из-за мельдония

32-летний Алимханулы является обладателем чемпионского пояса Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе, на его счету 17 побед, из которых 12 одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Ранее в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, 7 декабря прошлого года боксер снялся с поединка с кубинцем Эрисланди Ларой.