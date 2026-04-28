День в истории спорта: 28 апреля 1967 года Мухаммед Али отказался служить в армии США и лишился своих титулов

Он официально отказался проходить службу в армии во время войны во Вьетнаме, сославшись на религиозные убеждения и нежелание участвовать в боевых действиях.
На тот момент Али был действующим чемпионом мира в тяжелом весе и уже считался одной из главных звезд мирового спорта. Его отказ вызвал огромный резонанс: власти обвинили боксера в уклонении от призыва, а спортивные структуры лишили его чемпионских титулов и боксерской лицензии. Вскоре Али также запретили выступать, и он на несколько лет оказался отстранен от бокса.
История этого решения стала символом конфликта между личными убеждениями и государственным долгом. Али не скрывал своей позиции и публично заявлял, что не намерен воевать за страну, которая, по его мнению, не защищает права афроамериканцев. Для части общества он стал предателем, для другой — человеком, который не изменил принципам даже ценой карьеры и денег.
Позже Верховный суд США отменил обвинительный приговор, признав, что призывная комиссия не учла религиозные основания отказа. Али вернулся в спорт и позже вновь стал чемпионом, но именно апрель 1967 года остался одной из самых драматичных дат в истории бокса и американского спорта.