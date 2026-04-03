38-летний кенийский боксер скончался в больнице после боя

Как выяснилось, для Джейкоба Ойоко этот бой стал не только профессиональным дебютом, но и вынужденным решением. По информации издания Kenyans, спортсмен согласился на поединок всего за два дня до его начала. В это время он готовился к отъезду в Момбасу, где должен был приступить к работе в частной охранной компании. Эта работа была для него основным источником дохода.