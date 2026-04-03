38-летний кенийский боксер скончался в больнице после боя

38-летний Ойоко вышел на ринг против Джулиуса Окуручи в суперлегком весе. Уже во втором раунде стало очевидно, что кенийский боксер испытывает серьезные проблемы: он с трудом держался на ногах и почти не защищался от атак соперника. Вскоре спортсмен потерял сознание прямо во время поединка.
Судьи немедленно остановили бой. Медики на ринге начали экстренные реанимационные действия, включая искусственное дыхание и сердечно-легочную реанимацию. Ойоко дали кислород и срочно доставили в ближайшую больницу, однако врачи уже не смогли его спасти. Смерть боксера наступила в медицинском учреждении.
В своем официальном заявлении профессиональная комиссия по боксу Кении (KPBC) подтвердила детали произошедшего. «На ринге был проведен экстренный медицинский осмотр, боксеру была оказана неотложная помощь, проведена сердечно-легочная реанимация, ему дали кислород и доставили в больницу», — отметили в организации.
Теперь комиссия начинает независимое расследование трагедии. Специалисты намерены тщательно изучить все обстоятельства: от результатов предварительных медицинских осмотров до условий проведения самого боя и решений, которые принимал рефери во время поединка.
Как выяснилось, для Джейкоба Ойоко этот бой стал не только профессиональным дебютом, но и вынужденным решением. По информации издания Kenyans, спортсмен согласился на поединок всего за два дня до его начала. В это время он готовился к отъезду в Момбасу, где должен был приступить к работе в частной охранной компании. Эта работа была для него основным источником дохода.