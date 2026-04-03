Бивол: В Саудовской Аравии не хотят делать третий бой с Бетербиевым

Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол сообщил, что ожидаемая трилогия с Артуром Бетербиевым может не состояться.
— Когда-то Турки Аль эш-Шейх предложил первый бой, и это было предложение, от которого невозможно было отказаться, поэтому мы согласились. Реванш прошел по тому же принципу — это было предложение, которое тоже нельзя было отклонить. После второго боя не было явных планов на третий бой, хотя Саудовская Аравия выражала интерес. Западная публика же больше хочет увидеть поединок Бивол — Бенавидес.
Что касается боя с Бетербиевым, то, когда мы были в Нью-Йорке, Турки предложил нам сначала провести проходной бой с Эйфертом, а потом — с Бенавидесом. Я сказал: «У нас же еще есть Бетербиев. Почему бы не провести и этот бой?» Он ответил: «Да-да, он здесь, я поговорю с ним, вы сможете боксеровать на одном шоу, а потом сделаем реванш…».
Но сразу скажу: в Саудовской Аравии такие бои нужно проводить, пока горячо, — отметил Бивол на канале у Григория Дрозда.