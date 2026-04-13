Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Cорвался дебют в профессиональном боксе Иман Хелиф

Как сообщает Reuters, чемпионка Олимпийских игр из-за травмы Иман Хелиф не сможет выйти на свой первый бой на профессиональном ринге, который должен был пройти 23 апреля.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Олимпийская чемпионка по боксу в полусредней весовой категории (до 66 кг) Иман Хелиф из Алжира 23 апреля в Париже не сможет выйти на свой первый бой на профессиональном уровне.

Алжирка получила травму левого плеча на тренировке. Ее соперницей должна была стать немка Юлия Игель. Весь турнир, в рамках которого запланированы женские бои за титулы WBA, пока отложили.

В 2023 году Международная федерация бокса (IBA) отстранила Хелиф от участия в чемпионате мира из-за повышенного уровня тестостерона. Тем не менее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменку к Играм-2024, где она взяла золото.

В мае 2025 года организация World Boxing ввела обязательное гендерное тестирование для всех спортсменов старше 18 лет, участвующих в соревнованиях под эгидой структуры. В федерации отметили, что без прохождения теста Хелиф не будет допущена до турниров. В сентябре она оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Через несколько месяцев алжирка заявила, что готова пройти тестирование ради участия в Олимпиаде-2028.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше