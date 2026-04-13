Cорвался дебют в профессиональном боксе Иман Хелиф

Олимпийская чемпионка по боксу в полусредней весовой категории (до 66 кг) Иман Хелиф из Алжира 23 апреля в Париже не сможет выйти на свой первый бой на профессиональном уровне.
Алжирка получила травму левого плеча на тренировке. Ее соперницей должна была стать немка Юлия Игель. Весь турнир, в рамках которого запланированы женские бои за титулы WBA, пока отложили.
В 2023 году Международная федерация бокса (IBA) отстранила Хелиф от участия в чемпионате мира из-за повышенного уровня тестостерона. Тем не менее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменку к Играм-2024, где она взяла золото.
В мае 2025 года организация World Boxing ввела обязательное гендерное тестирование для всех спортсменов старше 18 лет, участвующих в соревнованиях под эгидой структуры. В федерации отметили, что без прохождения теста Хелиф не будет допущена до турниров. В сентябре она оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Через несколько месяцев алжирка заявила, что готова пройти тестирование ради участия в Олимпиаде-2028.