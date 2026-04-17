Усик потребовал миллиард долларов за трилогию с Фьюри

В мае 2024 года Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В декабре 2024 года он одержал победу над ним во второй раз. Оба поединка прошли в Саудовской Аравии и завершились победой Усика решением судей.
Для Фьюри эти поражения стали первыми в карьере, после чего он объявил об уходе из бокса. В начале этого года 37-летний британец заявил о возвращении в профессиональный бокс На прошлой неделе Фьюри провел первый поединок после паузы, победив единогласным решением судей россиянина Арсланбека Махмудова.
«Слушай, жадное пузо, дай мне миллиард долларов, и ты получишь трилогию», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале The Stomping Ground.
За два поединка против Фьюри Усик заработал около 150 млн долларов. Суммарный гонорар британца составил около 220 млн долларов.
В июле 2025 года Усик провел второй поединок против британца Даниэля Дюбуа и отправил его в нокаут в пятом раунде. Этот поединок стал самым кассовым в его карьере и принес ему 132 млн долларов. Суммарный заработок 39-летнего украинца за карьеру оценивается в 357 млн долларов.
23 мая Усик проведет поединок против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Бой пройдет в Египте на территории комплекса пирамид в Гизе.