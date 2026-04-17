Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Усик потребовал миллиард долларов за трилогию с Фьюри

Украинский боксер Александр Усик заявил, что проведет третий бой против британца Тайсона Фьюри только за гонорар в один миллиард долларов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В мае 2024 года Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В декабре 2024 года он одержал победу над ним во второй раз. Оба поединка прошли в Саудовской Аравии и завершились победой Усика решением судей.

Для Фьюри эти поражения стали первыми в карьере, после чего он объявил об уходе из бокса. В начале этого года 37-летний британец заявил о возвращении в профессиональный бокс На прошлой неделе Фьюри провел первый поединок после паузы, победив единогласным решением судей россиянина Арсланбека Махмудова.

«Слушай, жадное пузо, дай мне миллиард долларов, и ты получишь трилогию», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале The Stomping Ground.

За два поединка против Фьюри Усик заработал около 150 млн долларов. Суммарный гонорар британца составил около 220 млн долларов.

В июле 2025 года Усик провел второй поединок против британца Даниэля Дюбуа и отправил его в нокаут в пятом раунде. Этот поединок стал самым кассовым в его карьере и принес ему 132 млн долларов. Суммарный заработок 39-летнего украинца за карьеру оценивается в 357 млн долларов.

23 мая Усик проведет поединок против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Бой пройдет в Египте на территории комплекса пирамид в Гизе.