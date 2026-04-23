«Уже надоело». Российский боксер Муртазалиев — о жизни в США

Российский боксер, бывший чемпион мира Бахрам Муртазалиев признался, что ему надоело жить за пределами России.

— Ты сейчас постоянно живешь в США или больше времени проводишь в Грозном?

— Большую часть времени приходилось проводить в Штатах, в Лос-Анджелесе. В прошлом году я провел там месяцев девять. Но сейчас, надеюсь, больше времени буду проводить дома. Уже надоело последние 15 лет все время где-то путешествовать. Живу везде, но не дома. Сейчас охота чуть побольше с родными побыть, — заявил Муртазалиев в интервью ютуб-каналу «ЧБС».

1 февраля 2026 года Муртазалиев проиграл британскому спортсмену Джошу Келли в поединке за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе. Бой прошел в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Поединок продлился все 12 раундов, завершившись решением большинства судей в пользу Келли. Для россиянина этот бой стал первым поражением при 23 победах.

Титул чемпиона мира по версии IBF Муртазалиев завоевал в апреле 2024 года, победив немца эквадорского происхождения Джека Кулкая. При этом в октябре того же года боксер защитил пояс в поединке с сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тимой Цзю.