Легендарный Льюис: Александр Усик — мой достойный наследник

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис поделился мнением о чемпионе мира в супертяжелом весе, украинце Александре Усике.
— Можно ли считать Усика достойным вашим преемником?
— Да. Александр Усик — великолепный чемпион и замечательный человек. Он невероятно трудолюбив, достиг всего сам, многим пожертвовал. У него замечательная семья, и он заслуживает самых высоких похвал, — сказал Льюис в интервью Sky Sports.
23 мая в Гизе (Египет) Александр Усик проведет титульный бой WBC в супертяжелом весе против нидерландца Рико Верхувена. 39-летний Усик провел 24 боя на профессиональном ринге и одержал 24 победы.
Усик — непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях, олимпийский чемпион 2012 года.