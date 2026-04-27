Бывшие чемпионы мира по боксу Фьюри и Джошуа проведут бой в ноябре

Спортсмены уже подписали официальное соглашение.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа достигли соглашения о проведении боя, сообщил председатель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в социальных сетях. По его словам, спортсмены уже подписали официальное соглашение.

Согласно информации издания Mirror, поединок может состояться в ноябре, однако команды боксеров пока не подтверждали эту информацию.

Фьюри, которому 37 лет, имеет в активе 35 побед, 2 поражения и 1 ничью. В январе 2025 года он объявлял о завершении карьеры, но вернулся и в апреле 2026 года победил россиянина Арсланбека Махмудова. Ранее он владел титулами WBA, WBO и IBO.

Джошуа, которому 36 лет, одержал 29 побед при 4 поражениях. В декабре 2025 года он победил американского блогера Джейка Пола. Ранее он владел поясами IBF, WBA, IBO и WBO.