Что происходит с Энтони Джошуа вне ринга: бизнес, страшная трагедия и новая жизнь

В 2018 году Энтони Джошуа заявил в одном из интервью, что хочет стать миллиардером. Сегодня, спустя восемь лет, его состояние оценивается примерно в 195 миллионов фунтов стерлингов, и он продолжает активно инвестировать в недвижимость, технологии и собственный бренд. Но помимо денег, жизнь боксера наполнена трагедиями, новыми начинаниями и громкими предложениями, от которых он отказался.
Переезд в Дубай, налоги, бизнес и новая жизнь
В марте 2026 года стало известно, что Энтони Джошуа официально сменил место жительства и переехал из Великобритании в Дубай. Это подтверждают корпоративные документы, поданные для его компаний, где теперь указан ОАЭ как страна постоянного проживания боксера.
Одной из главных причин переезда называют налоговые льготы — в Дубае отсутствует подоходный налог с физических лиц. В 2024 году только дивиденды Джошуа составили более 10 миллионов фунтов, а его промоутерская компания зафиксировала прибыль в размере 20,4 миллиона фунтов. Переезд в ОАЭ позволяет ему оптимизировать налоговые выплаты на законных основаниях.
Сам боксер давно поддерживает связь с Дубаем: он не раз проводил здесь тренировочные сборы и даже снимался в рекламных кампаниях на фоне знаменитых небоскребов. Теперь город в пустыне становится его постоянным домом.
Империя недвижимости и бизнес-инвестиции
Джошуа продолжает активно инвестировать в недвижимость. Его портфель, по оценкам экспертов, уже превышает 200 миллионов фунтов. В него входят коммерческие здания в центре Лондона, включая объекты на Нью-Бонд-стрит, Деринг-стрит и Бейкер-стрит, а также жилые дома в Северном Лондоне и Уотфорде.
Самой крупной сделкой стала покупка бывшей штаб-квартиры нефтяного гиганта BP в Хартфордшире — здания площадью 301 тысяча квадратных футов, которое обошлось боксеру в 30 миллионов фунтов.
Помимо недвижимости, Джошуа инвестирует в стартапы, такие как бренд спортивного восстановления Pulseroll. Он также сохраняет долю в стриминговом сервисе DAZN, с которым заключил многолетний контракт на 74 миллиона фунтов еще в 2022 году, став акционером и специальным советником платформы.
Отказ от Даны Уайта, лояльность и принципы
В марте 2026 года промоутер Эдди Хирн раскрыл, что Энтони Джошуа отказался от предложения Даны Уайта, главы UFC, который хотел переманить боксера в свой новый проект Zuffa Boxing. Переговоры велись напрямую, без участия Хирна.
Джошуа дал ответ сразу: он подтвердил, что не намерен покидать свою команду и остается верным Matchroom Boxing. Хирн назвал этот шаг редким проявлением лояльности в мире спорта, где деньги часто диктуют решения. Боксер предпочел доверие долгосрочным отношениям и отказался от сомнительных предложений, даже если они выглядели выгоднее в моменте.
Трагедия, которая многое изменила
В конце декабря 2025 года жизнь Джошуа разделилась на «до» и «после». Он попал в страшную аварию в Нигерии, на трассе Лагос-Ибадан. Два его близких друга — личный тренер Латиф «Латц» Айоделе и тренер по физподготовке Сина Гами — погибли. Сам Джошуа получил травмы ребер и был госпитализирован.
Эта трагедия разрушила его планы на 2026 год. Изначально предполагалось, что он проведет разминочный бой в марте в рамках Riyadh Season, а затем встретится с Тайсоном Фьюри в августе. Но после аварии Джошуа взял паузу, чтобы восстановиться физически и морально.
Первое появление на публике и возвращение в спорт
Лишь в апреле 2026 года Джошуа впервые появился на публике после трагедии. Он пришел поддержать своего друга Дерека Чисору на его прощальный бой на O2 Arena в Лондоне. Спокойный и собранный, он вышел из автомобиля в белом спортивном костюме, приветствуя камеры, но не давая комментариев.
Этот выход стал сигналом о том, что боксер готов возвращаться. По словам его промоутера Эдди Хирна, Джошуа планирует провести следующий бой в июле 2026 года. Скорее всего, это будет разминочный поединок перед возможным супербоем с Тайсоном Фьюри, контракт на который, по словам Хирна, уже получен и находится на рассмотрении.
Энтони Джошуа — это не только боксер. Это бизнесмен, инвестор, филантроп и человек, переживший страшную трагедию. Он переехал в Дубай, чтобы управлять своей империей, строит недвижимость, вкладывает деньги в стартапы, отказывается от сомнительных контрактов ради принципов и помогает бездомным. Его карьера на ринге, возможно, близится к закату, но за его пределами он только набирает обороты.