День в истории: 20 июня 1967 года Мохаммед Али приговорен к пяти годам тюрьмы

Причиной конфликта стал отказ Али от призыва во время войны во Вьетнаме. Спортсмен, исповедовавший ислам, заявил, что не собирается участвовать в войне, которая противоречит его убеждениям. Судебное решение моментально сделало его фигуру не только спортивной, но и общественно-политической: для одних он стал нарушителем закона, для других — человеком, который не изменил своим принципам даже ценой карьеры.