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День в истории: 20 июня 1967 года Мохаммед Али приговорен к пяти годам тюрьмы

20 июня 1967 года в Хьюстоне состоялось одно из самых громких судебных разбирательств в истории спорта: действующего чемпиона мира в тяжелом весе Мохаммеда Али признали виновным в отказе от службы в армии США.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Приговор оказался жестким — пять лет тюрьмы и штраф в 10 тысяч долларов, а сам боксер в одночасье лишился титула и права выходить на ринг.

Причиной конфликта стал отказ Али от призыва во время войны во Вьетнаме. Спортсмен, исповедовавший ислам, заявил, что не собирается участвовать в войне, которая противоречит его убеждениям. Судебное решение моментально сделало его фигуру не только спортивной, но и общественно-политической: для одних он стал нарушителем закона, для других — человеком, который не изменил своим принципам даже ценой карьеры.

На фоне приговора Али фактически исчез из бокса на несколько лет. Его лицензия была отозвана, а возвращение в ринг стало возможным только после длительной судебной борьбы. Позже Верховный суд США пересмотрел дело, и Али был оправдан. Этот эпизод стал одним из самых значимых в биографии легендарного спортсмена и превратил его в символ гражданской позиции и сопротивления давлению системы.