День в истории: 20 июня 1967 года Мохаммед Али приговорен к пяти годам тюрьмы

Приговор оказался жестким — пять лет тюрьмы и штраф в 10 тысяч долларов, а сам боксер в одночасье лишился титула и права выходить на ринг.
Причиной конфликта стал отказ Али от призыва во время войны во Вьетнаме. Спортсмен, исповедовавший ислам, заявил, что не собирается участвовать в войне, которая противоречит его убеждениям. Судебное решение моментально сделало его фигуру не только спортивной, но и общественно-политической: для одних он стал нарушителем закона, для других — человеком, который не изменил своим принципам даже ценой карьеры.
На фоне приговора Али фактически исчез из бокса на несколько лет. Его лицензия была отозвана, а возвращение в ринг стало возможным только после длительной судебной борьбы. Позже Верховный суд США пересмотрел дело, и Али был оправдан. Этот эпизод стал одним из самых значимых в биографии легендарного спортсмена и превратил его в символ гражданской позиции и сопротивления давлению системы.