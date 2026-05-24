Усик нокаутировал Верхувена и защитил титул WBC

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик защитил титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе, победив нидерландца Рико Верхувена. Поединок прошел на территории комплекса пирамид в Гизе и завершился техническим нокаутом в 11-м раунде.
Для 39-летнего украинца эта победа стала 25-й в профессиональной карьере. Усик остается непобежденным на профессиональном ринге.
Сейчас украинский боксер владеет титулами WBA Super, WBC, IBF и IBO. В ноябре прошлого года Усик освободил пояс WBO, однако ранее подтвердил намерение встретиться с победителем боя между Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли.
В мае титул WBO завоевал Дюбуа, который ранее уже дважды проигрывал Усику — в 2023 и 2025 годах. В случае новой победы над британцем украинец вновь станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
37-летний Верхувен ранее был многолетним чемпионом кикбоксерского промоушена GLORY. Для нидерландца этот бой стал лишь вторым выступлением по правилам профессионального бокса.