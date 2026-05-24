Проигравший Усику Верхувен намерен подать апелляцию

Нидерландский боксер Рико Верхувен заявил, что намерен подать апелляцию на остановку поединка против Александра Усика за титул WBC в тяжелом весе.
Бой прошел в египетской Гизе на территории комплекса пирамид и завершился победой украинца техническим нокаутом в 11-м раунде.
«Они остановили бой после гонга. Думаю, мы просто подадим апелляцию, потому что это не имеет никакого смысла. Когда подошел рефери, я не был в ауте или что-то в этом роде», — заявил Верхувен в интервью Boxing News.
«Пересмотреть эпизод и сказать, что либо бой не состоялся, либо мы обращаемся к судейским запискам. А если обращаться к запискам, то я вел», — добавил нидерландец.
Для 37-летнего Верхувена этот поединок стал вторым в профессиональной боксерской карьере. До этого он был известен прежде всего как чемпион кикбоксерского промоушена GLORY, где удерживал титул в тяжелом весе с 2014 по 2025 год.
39-летний Усик после победы сохранил чемпионский пояс WBC. Украинец остается непобежденным на профессиональном ринге.