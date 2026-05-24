Проигравший Усику Верхувен намерен подать апелляцию

Нидерландский боксер Рико Верхувен остался недоволен остановкой титульного боя против Александра Усика.

Нидерландский боксер Рико Верхувен заявил, что намерен подать апелляцию на остановку поединка против Александра Усика за титул WBC в тяжелом весе.

Бой прошел в египетской Гизе на территории комплекса пирамид и завершился победой украинца техническим нокаутом в 11-м раунде.

«Они остановили бой после гонга. Думаю, мы просто подадим апелляцию, потому что это не имеет никакого смысла. Когда подошел рефери, я не был в ауте или что-то в этом роде», — заявил Верхувен в интервью Boxing News.

«Пересмотреть эпизод и сказать, что либо бой не состоялся, либо мы обращаемся к судейским запискам. А если обращаться к запискам, то я вел», — добавил нидерландец.

Для 37-летнего Верхувена этот поединок стал вторым в профессиональной боксерской карьере. До этого он был известен прежде всего как чемпион кикбоксерского промоушена GLORY, где удерживал титул в тяжелом весе с 2014 по 2025 год.

39-летний Усик после победы сохранил чемпионский пояс WBC. Украинец остается непобежденным на профессиональном ринге.