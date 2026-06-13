Усик встретился с Трампом в Овальном кабинете

Украинский боксер Александр Усик встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома, сообщает Dailysports со ссылкой на публикацию советника президента США Марго Мартин в соцсети X.
На опубликованной фотографии Усик и Трамп пожимают друг другу руки. Мартин подписала снимок: «Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком».
Подробности встречи не разглашаются. Также не сообщается, какие темы обсуждали боксер и президент США.
Усик является одним из ведущих боксеров супертяжелого веса. Украинец владеет титулами WBA, WBC, IBF и IBO.
Ранее Усик неоднократно высказывался о войне на Украине и обращался к Трампу. В частности, боксер приглашал американского политика приехать на Украину и увидеть последствия боевых действий.