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Усик встретился с Трампом в Овальном кабинете

Советник президента США Марго Мартин опубликовала фотографию встречи украинского чемпиона мира с Дональдом Трампом.

Источник: Reuters

Украинский боксер Александр Усик встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома, сообщает Dailysports со ссылкой на публикацию советника президента США Марго Мартин в соцсети X.

На опубликованной фотографии Усик и Трамп пожимают друг другу руки. Мартин подписала снимок: «Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком».

Источник: Соцсети

Подробности встречи не разглашаются. Также не сообщается, какие темы обсуждали боксер и президент США.

Усик является одним из ведущих боксеров супертяжелого веса. Украинец владеет титулами WBA, WBC, IBF и IBO.

Ранее Усик неоднократно высказывался о войне на Украине и обращался к Трампу. В частности, боксер приглашал американского политика приехать на Украину и увидеть последствия боевых действий.