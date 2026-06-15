Головкин включен в Международный зал славы бокса

После перехода в профессионалы Головкин провел 45 поединков и одержал в них 42 победы, 37 из которых — нокаутом. На протяжении своей карьеры он владел титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF, IBO, престижным поясом журнала The Ring и возглавлял мировой рейтинг P4P (pound-for-pound).