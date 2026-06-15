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Головкин включен в Международный зал славы бокса

Казахстанский боксер Геннадий Головкин включен в Международный зал славы бокса (IBHOF), сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) страны.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

На данный момент в Международном зале боксерской славы (IBHOF) числится более 300 участников.

«В Канастоте (штат Нью-Йорк, США) состоялась торжественная церемония включения в Международный зал славы бокса (IBHOF). Первым в истории представителем Казахстана в этом элитарном клубе стал Геннадий Головкин», — говорится в сообщении НОК Казахстана.

Отмечается, что Головкин вошел в IBHOF с первой попытки, что считается почетным в мире профессионального бокса.

«Признание Геннадия Головкина базируется на уникальной статистике. На любительском ринге казахстанец одержал 345 побед в 350 боях. И на протяжении многих лет являлся лидером сборной Казахстана», — добавили в организации.

После перехода в профессионалы Головкин провел 45 поединков и одержал в них 42 победы, 37 из которых — нокаутом. На протяжении своей карьеры он владел титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF, IBO, престижным поясом журнала The Ring и возглавлял мировой рейтинг P4P (pound-for-pound).

С февраля 2024 года Геннадий Головкин занимает пост президента Национального олимпийского комитета Казахстана. Также в ноябре 2025 года Головкин стал президентом международной федерации World Boxing, сменив нидерландца Бориса ван дер Ворста.