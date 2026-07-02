Гассиев официально стал чемпионом мира WBA после отказа Усика

World Boxing Association присвоила Гассиеву чемпионский статус после того, как украинский боксер Александр Усик отказался от принадлежащих ему титулов.
26 июня Усик объявил об отказе от чемпионских поясов по версиям WBC, IBF и WBA в супертяжелом весе, при этом подчеркнув, что не собирается завершать карьеру.
Следующий бой 32-летний Гассиев проведет 11 июля на турнире IBA.PRO 19 в Москве. Соперником Гассиева станет француз Тони Йока, занимающий 14-е место в рейтинге WBA.
Гассиев начал профессиональную карьеру в 2011 году. В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира в первом тяжелом весе, а спустя два года стал объединенным чемпионом дивизиона. С 2020 года россиянин выступает в супертяжелом весе. За карьеру он одержал 33 победы, 26 из которых — нокаутом, и потерпел три поражения.
На счету 34-летнего Йоки 15 побед (12 — нокаутом) и три поражения на профессиональном ринге.