Гассиев официально стал чемпионом мира WBA после отказа Усика

Гассиев начал профессиональную карьеру в 2011 году. В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира в первом тяжелом весе, а спустя два года стал объединенным чемпионом дивизиона. С 2020 года россиянин выступает в супертяжелом весе. За карьеру он одержал 33 победы, 26 из которых — нокаутом, и потерпел три поражения.