Бой Гассиева в Москве отменили из-за травмы соперника

Бой россиянина Мурата Гассиева, владеющего титулом регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе, против представителя Франции Тони Йоки отменен. Об этом журналист Дэн Рафаэль сообщил на своей странице в соцсетях.



Причиной отмены поединка стала травма спины, которую получил французский боксер. Для Гассиева этот бой должен был стать защитой чемпионского титула. Встреча боксеров была запланирована на 11 июля и должна была пройти в Москве.



Гассиеву 32 года. В его профессиональной карьере 33 победы, из них 26 — нокаутом, а также 2 поражения. В декабре российский боксер нокаутировал болгарина Кубрата Пулева в шестом раунде и завоевал титул регулярного чемпиона мира WBA в супертяжелом весе.



Йоке 34 года. На счету французского боксера 15 побед, 12 из которых он одержал нокаутом, и 3 поражения.