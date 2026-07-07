Костя Цзю обвинил бизнесмена в хищении 7 миллионов рублей

Как сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на адвоката, расследование ведется по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что в 2018—2019 годах Цзю предоставил Козьякову, учредителю компании «ИК-Концерн» (детский центр «Катюша»), денежные средства на развитие бизнеса, однако заем в полном объеме возвращен не был.
Защита предпринимателя настаивает, что все договоры займа были оформлены официально, а часть долга — около 1,75 млн рублей — уже погашена. Кроме того, спор между сторонами ранее рассматривался в суде. В 2022 году суд обязал Козьякова выплатить Цзю 13,4 млн рублей, однако позже было принято встречное решение о взыскании с бывшего боксера более 2 млн рублей за пользование услугами детского центра. По утверждению адвоката, с учетом этих выплат задолженность была сокращена на 4,247 млн рублей.
Карлова также заявила, что ее доверитель предлагал урегулировать конфликт мировым соглашением с единовременной выплатой еще 4 млн рублей, однако Цзю отказался и инициировал процедуры банкротства бизнесмена и его компании. Согласно материалам дела, в апреле 2026 года арбитражный суд ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «ИК-Концерн», а в отношении Козьякова — процедуру реструктуризации долгов. В мае компания была официально признана банкротом.
«В действиях Козьякова отсутствует состав преступления, речь идет исключительно о гражданско-правовых отношениях», — заявила Карлова.
Костя Цзю — бывший абсолютный чемпиона мира по боксу, который владел поясами WBC, WBA, IBF и WBO в период с 2001 по 2005 год. На счету Цзю 34 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 31 победу (25 — нокаутом) при двух поражениях и одном несостоявшемся бое.