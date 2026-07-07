Костя Цзю обвинил бизнесмена в хищении 7 миллионов рублей

Защита предпринимателя настаивает, что все договоры займа были оформлены официально, а часть долга — около 1,75 млн рублей — уже погашена. Кроме того, спор между сторонами ранее рассматривался в суде. В 2022 году суд обязал Козьякова выплатить Цзю 13,4 млн рублей, однако позже было принято встречное решение о взыскании с бывшего боксера более 2 млн рублей за пользование услугами детского центра. По утверждению адвоката, с учетом этих выплат задолженность была сокращена на 4,247 млн рублей.