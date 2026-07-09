Олимпийского чемпиона Елеусинова задержали в Астане

Олимпийского чемпиона по боксу Данияра Елеусинова задержали в Астане. В полиции подтвердили Tengrinews.kz, что спортсмен находился за рулем Toyota Land Cruiser, ставшего участником двух ДТП.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны, в городе произошли два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых были повреждены несколько автомобилей.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий транспортное средство было установлено и задержано сотрудниками полиции на улице Достык. За рулем находился 35-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения», — сообщили в полиции.
По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser допустил столкновения с другими машинами, после чего скрылся с места происшествия. В ведомстве уточнили, что в результате двух ДТП пострадавших нет.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. По ее итогам действиям водителя дадут правовую оценку и примут меры в соответствии с законодательством Казахстана.
«Ответственность не зависит от известности, профессии, должности или заслуг. Каждый, кто нарушает закон и пытается избежать ответственности, понесет ее в установленном законом порядке», — отметили в департаменте полиции.
Елеусинов — заслуженный мастер спорта Казахстана, олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира 2013 года, двукратный победитель Азиатских игр и двукратный чемпион Азии. В профессиональном боксе он владел титулом чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе.