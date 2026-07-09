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Итаума отказался от титульного боя с Санчесом ради поединка с Хрговичем

Британский тяжеловес заявил, что поединки с Фрэнком Санчесом, Муратом Гассиевым и Даниэлем Дюбуа остаются в его планах.

Источник: Depositphotos

Британский тяжеловес Мозес Итаума заявил, что не будет проводить бой с Фрэнком Санчесом в ближайшее время, несмотря на решение IBF организовать поединок за вакантный чемпионский пояс. Следующим соперником британца остается Филип Хргович.

«Бои против Фрэнка Санчеса, Мурата Гассиева и Даниэля Дюбуа остаются в планах. Это вопрос времени. Но сейчас у меня назначен бой с Хрговичем, и у Санчеса, как я понимаю, тоже есть соперник. У нас у всех есть бои, но в конце концов мы подеремся друг с другом», — сказал Итаума.

Ранее IBF обязала Итауму и Санчеса провести бой за вакантный титул в тяжелом весе после того, как Александр Усик освободил пояс. При этом команда британца намерена сохранить уже запланированный поединок с Хрговичем. По данным СМИ, бой с хорватом должен состояться 29 августа.