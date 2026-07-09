Итаума отказался от титульного боя с Санчесом ради поединка с Хрговичем

«Бои против Фрэнка Санчеса, Мурата Гассиева и Даниэля Дюбуа остаются в планах. Это вопрос времени. Но сейчас у меня назначен бой с Хрговичем, и у Санчеса, как я понимаю, тоже есть соперник. У нас у всех есть бои, но в конце концов мы подеремся друг с другом», — сказал Итаума.