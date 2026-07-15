Александр Усик отказался от всех чемпионских поясов: что стоит за этим решением

Усик владел тремя из четырех главных поясов. В ноябре 2025 года он уже добровольно отказался от титула WBO, лишив себя статуса абсолютного чемпиона мира. Теперь он освободил и оставшиеся три. При этом у него все еще запланирован как минимум один бой. В нашей статье о причинах, которые стоят за этим решением.
Детство в Крыму
Александр Усик родился 17 января 1987 года в Симферополе. Его отец, Александр Анатольевич, был родом из Сумской области, служил в Советской армии, участвовал в боевых действиях в Афганистане, а позже работал телохранителем в Крыму. Мать, Надежда Петровна, родом из Черниговской области, работала в строительной сфере. Познакомились они уже в Крыму, где и создали семью.
В детстве Саша перенес тяжелую пневмонию. Врачи предупредили родителей: если мальчик выживет, ему обязательно нужно заняться спортом, чтобы укрепить организм. Сначала он попробовал дзюдо и народные танцы, но настоящей любовью стал футбол. Усик выступал за юношескую команду симферопольской «Таврии» на позиции левого полузащитника. Однако из-за финансовых трудностей семьи продолжать футбольную карьеру было слишком дорого.
В 1992 году, когда Усику было пять лет, семья переехала в Черниговскую область, спасаясь от экономического кризиса после распада СССР. Позже они вернулись в Симферополь, где Александр окончил школу № 34 — и именно там познакомился со своей будущей женой Екатериной.
Первые шаги в боксе
В 15 лет Усик пришел в боксерскую секцию. Большинство тренеров отказывались брать его, ссылаясь на уже довольно большой возраст, чтобы начинать. Но Сергей Лапин, который стал его первым наставником, увидел в парне искру и принял в секцию.
Первая тренировка запомнилась Александру Усику надолго: он получил по лицу, из носа потекла кровь. Эта ситуация его очень сильно задела. Ему приходилось в два раза больше заниматься, и в результате появились первые успехи. Его отец, сам в прошлом занимавшийся боксом, поддержал сына и сказал, что для того, чтоб не били тебя, должен бить ты. Всего за девять лет работы с Лапиным Усик прошел путь от новичка до олимпийского чемпиона.
Любительская карьера
Первые успехи пришли быстро. В 2006 году Александр Усик стал бронзовым призером чемпионата Европы в среднем весе, до 75 кг. Затем он перешел в полутяжелый вес, до 81 кг, а позже — в тяжелый, до 91 кг. В 2008 году он завоевал лицензию на Олимпийские игры в Пекине, но во втором круге уступил итальянцу Клементе Руссо.
После Пекина Усик вернулся в полутяжелый вес и выиграл чемпионат Европы. В 2009 году на чемпионате мира в Милане он завоевал бронзу в категории до 91 кг — это его единственное поражение в любительской карьере в этом дивизионе. В 2011 году Александр стал чемпионом мира, а в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне взял золото, победив в полуфинале Тервела Пулева, а в финале — Клементе Руссо. Всего за любительскую карьеру он одержал 335 побед в 350 боях.
Профессиональная карьера
В 2013 году Александр Усик перешел в профессионалы. Он быстро завоевал все четыре главных пояса в первом тяжелом весе и стал абсолютным чемпионом мира.
Затем он поднялся в супертяжелый вес — и в 2021 году победил Энтони Джошуа, а в 2024 и 2025 годах дважды одолел Тайсона Фьюри. За свою карьеру он одержал 25 побед в 25 боях и дважды становился абсолютным чемпионом мира в двух разных весовых категориях — достижение, которое не покорилось никому до него.
Отказ от чемпионских поясов
26 июня 2026 года Александр Усик сделал заявление, которое потрясло весь боксерский мир. Он объявил, что отказывается от всех трех оставшихся чемпионских поясов — по версиям WBA, WBC и IBF. В ноябре 2025 года он уже добровольно отказался от титула WBO. При этом он подчеркнул, что оставляет пояса, но не уходит из спорта, потому что у него еще остался последний бой.
На это решение повлияло сразу несколько причин. Во-первых, он хочет дать шанс молодым боксерам побороться за титулы. Во-вторых, освобождает себя от обязательных защит — организации требовали боев с претендентами, а Усик устал от политики и давления. В-третьих, 23 мая 2026 года он провел бой против Рико Верховена — и хоть победил техническим нокаутом, бой получился крайне неоднозначным и показал, что время на вершине подходит к концу.
В-четвертых, отказ от поясов дает ему полную свободу самому выбрать соперника для последнего боя. И в-пятых — он уже доказал на ринге все, что хотел. Дважды абсолютный чемпион, непобежденный боец, победитель Джошуа и Фьюри — ему больше нечего доказывать.
Он дважды становился абсолютным чемпионом мира, победил всех сильнейших соперников и остался непобежденным. Его последний бой еще впереди. Но уже сейчас ясно одно: Александр Усик уходит на своих условиях — достойно, осознанно и с чувством выполненного долга.