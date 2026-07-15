Александр Усик отказался от всех чемпионских поясов: что стоит за этим решением

После Пекина Усик вернулся в полутяжелый вес и выиграл чемпионат Европы. В 2009 году на чемпионате мира в Милане он завоевал бронзу в категории до 91 кг — это его единственное поражение в любительской карьере в этом дивизионе. В 2011 году Александр стал чемпионом мира, а в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне взял золото, победив в полуфинале Тервела Пулева, а в финале — Клементе Руссо. Всего за любительскую карьеру он одержал 335 побед в 350 боях.