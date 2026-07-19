Путь от банкротства к новой жизни: как спортсмены смогли вернуть состояние

Спортивная карьера приносит огромные деньги. Но когда она заканчивается, многие чемпионы оказываются не готовы к новой реальности. Неудачные инвестиции, доверчивость, неправильные решения и просто отсутствие финансовой грамотности приводят к тому, что заработанное годами исчезает за месяцы. Четверо героев нашей статьи прошли через это, но смогли подняться и начать все заново.
Майк Тайсон: потерял состояние в $430 млн
Майк Тайсон заработал за карьеру около $430 миллионов — этих денег хватило бы на безбедную жизнь для нескольких поколений. Но он сумел потерять все менее чем за 15 лет и в 2003 году объявил о банкротстве, задолжав более 23 миллионов долларов.
Список трат Тайсона состоял из дорогих особняков, роскошных автомобилей, которые он покупал и раздаривал друзьям, золотой ванны за $2,2 миллиона, подаренную жене, и три бенгальских тигра в собственном вольере, на содержание которых уходило около $200 тысяч в год. В общей сложности такие ежемесячные «карманные» расходы боксера составляли около $240 тысяч.
После такого краха Железный Майк осознал всю серьезность происходящего и начал снова наращивать капитал сразу через несколько источников дохода. Он занялся стендап-комедией, снимался в кино, а в 2021 году основал компанию по продаже марихуаны Tyson 2.0. Впрочем, и здесь не обошлось без проблем — в 2026 году Тайсон подал иск на $50 миллионов против бывших партнеров, обвинив их в мошенничестве. Но, несмотря на новые судебные разбирательства, он сумел превратить свое имя в бренд и вернуть себе финансовую стабильность.
Вин Бейкер: потерял $100 млн и пошел работать в Starbucks
Вин Бейкер был одним из самых уважаемых форвардов НБА. За свою карьеру он заработал почти $100 миллионов. Но за успехом скрывалась зависимость от алкоголя, которая росла с каждым годом. В 2011 году Бейкер достиг дна: он был полностью разорен, жил у родителей в Коннектикуте и выпивал по галлону коньяка в день.
Его дом в Коннектикуте был продан с аукциона в 2008 году. Бейкер потерял практически все. Но он нашел в себе силы обратиться за помощью к бывшему генеральному директору Starbucks Говарду Шульцу, который помог ему устроиться на работу в кофейную сеть. Бывшая звезда НБА работал в Starbucks, проходил управленческое обучение и пытался хоть как-то обеспечить семью.
Бейкер назвал этот опыт «более героическим, чем быть баскетболистом с ростом 206 см». И он действительно сумел перевернуть свою жизнь: сегодня Бейкер работает помощником тренера в «Милуоки Бакс», вернувшись в НБА уже в новом качестве.
Борис Беккер: отсидел в тюрьме и начал все с нуля
Имя Бориса Беккера знают даже те, кто не интересуется теннисом. Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион и победитель шести турниров «Большого шлема» прославился не только победами на корте, но и скандалами.
В 2017 году Беккера признали банкротом. Кредиторы требовали продать все выигранные им кубки и медали, чтобы погасить задолженность. В 2022 году его приговорили к тюремному заключению за то, что он скрывал активы и не раскрывал кредиторам важные сведения — например, о недвижимости в Германии, переводах крупных сумм и акциях. Но несмотря на такое жесткое падение, Беккер все-таки смог начать жизнь с чистого листа.
Сегодня он работает комментатором и экспертом, продолжает оставаться в центре теннисной жизни и доказывает, что даже после тюремного заключения можно вернуться в публичное поле. Он не скрывает своей истории и использует ее как урок для других, показывая, что ошибки прошлого не определяют будущее, если есть желание двигаться дальше.
Эвандер Холифилд: потерял особняк и оказался на грани банкротства
Эвандер Холифилд — один из величайших боксеров в истории, побеждавший самого Майка Тайсона. За карьеру он заработал более $513 миллионов. Но к концу 2000-х его финансы рухнули. Особняк в Джорджии на 109 комнат был выставлен на аукцион в 2012 году за неуплату ипотеки. Холифилд задолжал по кредиту более $10 миллионов и переехал в скромную двухкомнатную квартиру.
Причиной краха стали не только неудачные бизнес-проекты — рекорд-лейбл, рестораны, попытки продавать товары под своим именем, — но и алименты на 11 детей от шести разных женщин, а также три развода. У боксера не было рядом команды или правильных людей, которые бы помогли ему сохранить деньги, в результате чего он потерял свое состояние.
Однако Холифилд не сдался. Сегодня он продолжает зарабатывать на публичных выступлениях, рекламных контрактах и участии в телешоу. Его чистая стоимость оценивается примерно в $1 миллион — это не сотни миллионов, но он смог подняться и начать новую главу своей жизни.
Эти именитые спортсмены не позволили финансовому краху стать концом их истории. Они использовали характер, дисциплину и привычку побеждать, заложенные в спорте, чтобы построить новую жизнь. Их примеры стали подтверждением того, что даже после самого тяжелого падения можно подняться. Главное — не опускать руки и не бояться начинать сначала.