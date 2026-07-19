Путь от банкротства к новой жизни: как спортсмены смогли вернуть состояние

После такого краха Железный Майк осознал всю серьезность происходящего и начал снова наращивать капитал сразу через несколько источников дохода. Он занялся стендап-комедией, снимался в кино, а в 2021 году основал компанию по продаже марихуаны Tyson 2.0. Впрочем, и здесь не обошлось без проблем — в 2026 году Тайсон подал иск на $50 миллионов против бывших партнеров, обвинив их в мошенничестве. Но, несмотря на новые судебные разбирательства, он сумел превратить свое имя в бренд и вернуть себе финансовую стабильность.