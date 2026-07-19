Усик — об освобождении поясов: «Я все равно остаюсь чемпионом мира»

«На следующий день после освобождения поясов я проснулся и думаю: “Хорошо”. Моя жена говорит: “Ты больше не чемпион мира”. А я отвечаю: “Нет! Я все равно остаюсь чемпионом мира”. Если я освободил пояса, это не значит, что я больше не чемпион мира. Сейчас у меня больше времени, я не обязан защищать пояса. Раньше я много работал, а сейчас провожу время с семьей», — заявил Усик в интервью Daily Mail.