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Усик — об освобождении поясов: «Я все равно остаюсь чемпионом мира»

Украинский боксер Александр Усик рассказал, как отнесся к отказу от своих поясов чемпиона мира в супертяжелом весе.

Источник: AP 2024

Ранее 39-летний Александр Усик отказался от титулов по версиям WBA, WBC и IBF, чтобы провести заключительный поединок в своей профессиональной карьере.

«На следующий день после освобождения поясов я проснулся и думаю: “Хорошо”. Моя жена говорит: “Ты больше не чемпион мира”. А я отвечаю: “Нет! Я все равно остаюсь чемпионом мира”. Если я освободил пояса, это не значит, что я больше не чемпион мира. Сейчас у меня больше времени, я не обязан защищать пояса. Раньше я много работал, а сейчас провожу время с семьей», — заявил Усик в интервью Daily Mail.