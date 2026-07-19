Известная американская боксерша погибла в Техасе в возрасте 26 лет

«Ханна произвела неизгладимое впечатление на всех, кому посчастливилось с ней познакомиться. Она была одаренной спортсменкой, ценным членом боксерского сообщества и человеком, которого глубоко уважали окружающие. Мы благодарны за то, что разделили с ней часть ее пути, и будем чтить ее память в ближайшие недели», — отмечается в заявлении Most Valuable Promotions, выступавшей ее промоутером.