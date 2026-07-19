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Известная американская боксерша погибла в Техасе в возрасте 26 лет

Экс-претендентку на титул WBC Ханну Рапп сбил автомобиль, когда она ехала на велосипеде.

Источник: Соцсети

В Техасе в возрасте 26 лет погибла американская боксерша Ханна Рапп. Она попала под машину во время велопрогулки. Об этом сообщает Би-би-си.

Как следует из данных офиса шерифа округа Бразос, автомобиль обогнал Рапп, после чего неожиданно остановился, затем сдал назад и совершил наезд. Водитель был задержан, ему предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

В активе Рапп восемь побед на профессиональном ринге при одном поражении и одном ничейном исходе. В июне она оспаривала титул чемпионки мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полулегком весе, но уступила соотечественнице Тиаре Браун.

«Она была исключительной боксершей, но прежде всего, бесценным членом нашей боксерской семьи», — заявил глава WBC Маурисио Сулейман.

«Ханна произвела неизгладимое впечатление на всех, кому посчастливилось с ней познакомиться. Она была одаренной спортсменкой, ценным членом боксерского сообщества и человеком, которого глубоко уважали окружающие. Мы благодарны за то, что разделили с ней часть ее пути, и будем чтить ее память в ближайшие недели», — отмечается в заявлении Most Valuable Promotions, выступавшей ее промоутером.